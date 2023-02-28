В Волынской и Ровенской областях объявлена воздушная тревога

Во вторник, 28 февраля, в Волынской и Ровенской областях была объявлена воздушная тревога. К слову, "покраснели" только и два региона – в 14:23 и 14:24 соответственно.

Об этом стало известно с карты тревог.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Пока неизвестно, с какой именно угрозой связано объявление "тревоги". Впрочем, городской голова Луцка Игорь Полищук просит не игнорировать сигнал об опасности: "Прошу не игнорировать воздушную тревогу! Пройдите в укрытие".

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорит, что Россия технически с пятницы готова нанести ракетный удар по Украине. Впрочем, враг по разным причинам переносит свою атаку. В частности, из-за действий украинских военных и разведчиков.

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