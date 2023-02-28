Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Волынской и Ровенской областях объявлена воздушная тревога

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2843
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Волынской и Ровенской областях объявлена воздушная тревога

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу / Фото: ТСН.ua

Пройдите до укрытий.

Во вторник, 28 февраля, в Волынской и Ровенской областях была объявлена воздушная тревога. К слову, "покраснели" только и два региона – в 14:23 и 14:24 соответственно.

Об этом стало известно с карты тревог.

©

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Пока неизвестно, с какой именно угрозой связано объявление "тревоги". Впрочем, городской голова Луцка Игорь Полищук просит не игнорировать сигнал об опасности: "Прошу не игнорировать воздушную тревогу! Пройдите в укрытие".

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорит, что Россия технически с пятницы готова нанести ракетный удар по Украине. Впрочем, враг по разным причинам переносит свою атаку. В частности, из-за действий украинских военных и разведчиков.

Читайте также:

С-300, кассетные и прочие: показали ракеты, которыми РФ бьет по Украине

С-300, кассетные и прочие: показали ракеты, которыми РФ бьет по Украине

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2843
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация