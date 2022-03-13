В Волынской области национализировали 23 грузовика из России и Беларуси: что с ними будут делать

В Волынской области национализировали 23 грузовика из России и Беларуси: что с ними будут делать

Среди конфискованных товаров – яблоки, одежда и электротовары.

На украинской границе в пределах Волынской области было национализировано 23 грузовика из России и Беларуси, а также сам находившийся в фурах груз.

Об этом рассказал глава Волынской военно-гражданской администрации Юрий Погуляйко в эфире "Суспильного".

Также читайте Украина проведет инвентаризацию и идентификацию имущества РФ, чтобы национализировать в пользу государства

По его словам, большинство национализированных грузовиков используют для доставки гуманитарной помощи в другие регионы Украины.

"Пять фур поехали пограничникам, военным будет отдано еще пять, и потом все разъедутся по тем делам, кому нужны. Будут развозить гуманитарную помощь по Украине. Все российские и белорусские фуры будет ожидать та же ситуация", — рассказал Погуляйко.

Он добавил, что некоторые из национализированных грузовиков находились на территории Волынской области, другие пытались проехать через территорию Украины, но были официально изъяты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий национализировать движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, расположенное, или зарегистрированное на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц принадлежит России и ее резидентам.