В Волынской области военный на экскаваторе наехал на мину, его начальника нашли застреленным

В Волынской области военнослужащий на экскаваторе наехал на сдетонировавшую мину. Водитель, к счастью, не погиб. На место инцидента прибыл начальник пограничного залога, которого впоследствии обнаружили застреленным.

Как сообщает телеканал "Конкурент TV" со ссылкой на комментарий ДБР, в четверг, 6 апреля, военнослужащий, управлявший экскаватором, взорвался на мини во время выполнения инженерных работ по укреплению границы. В какой-то момент он наехал на сдетонировавшую мину. Однако мужчина не пострадал.

Вскоре на место происшествия прибыл начальник пограничного залога вместе с инспектором пограничной службы, чтобы осмотреть территорию и установить причины взрыва. Через некоторое время начальника залога нашли с огнестрельным ранением головы.

После осмотра территории начальник отошел якобы позвонить и через некоторое время раздался звук, похожий на выстрел. Начальника залога нашли неподалеку от места происшествия с огнестрельным ранением в голову», – рассказала представитель теруправления Государственного бюро расследований Татьяна Муравель.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статьям 115 и 425 УК Украины – умышленное убийство с отметкой самоубийство и небрежное отношение к военной службе.

Напомним, что двое военных РФ пострадали от взрыва в Брянской области у границы с Украиной.

Читайте также: