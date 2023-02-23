В Вооруженных силах назвали самую сложную точку на фронте

Сейчас самая сложная точка на фронте – Бахмутское направление. Здесь, в Донецкой области, уже семь месяцев продолжаются самые интенсивные бои.

Об этом сообщил заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Самой сложной остается обстановка на Бахмутском направлении, где агрессор, несмотря на значительные потери, не оставляет попыток окружения населенного пункта Бахмут", — сказал Громов.

По его словам, только с начала февраля 2023 было более 380 боевых столкновений. В частности, 12 февраля в течение суток враг волнами по несколько штурмовых групп атаковал позиции ротного пункта одного из подразделений 93 отдельной механизированной бригады. Громов подчеркнул, что благодаря умелым действиям все атаки врага были отбиты.

Продвижение вражеского войска, отметил представитель Генштаба, завершаются только после разрушения оборонных укреплений и необходимостью сохранить жизнь украинских защитников.

"Амбициозное военно-политическое руководство террористических войск стремилось еще до конца августа установить контроль над городом. Планами Кремля не предполагалось столь длительное противостояние и удержание силами обороны Украины этого населенного пункта", — отметил Громов.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что оккупанты близ Бахмута меняют свою тактику. В частности, теперь бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику.

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