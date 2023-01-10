В Вооруженных силах оценили возможность нового наступления россиян на Чернигов

Подразделения "готовы к натиску врага".
На Северском направлении украинские защитники готовы к любому развитию событий. Впрочем, ВСУ не дадут оккупантам РФ дойти до Чернигова.
Об этом заявил командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Виктор Николюк.
"Мы находимся на государственной границе Украины. Пока ситуация контролируется. Конечно, мы предполагаем любой вариант развития событий. Но ситуацию мы держим под контролем", — заявил генерал-майор.
По его словам, ВСУ смогут дать захватчикам мощный отпор, если те снова пойдут в наступление. Он подчеркнул, что подразделения "готовы к натиску врага".
"Мы сдержим их. Как защитили Чернигов раньше, так и защитим. А если просто, то даже не дадим врагу дойти до Чернигова", — подчеркнул Николюк.
Напомним, в ГНСУ сообщают, что ситуация на границе с Белоруссией остается достаточно напряженной, но контролируемой украинскими силами. Перемещение вражеской техники или полеты тяжелой авиации вблизи украинской границы пока не фиксируются.
Читайте также:
- Дорогой победы в 2023 году: три наиболее вероятных сценария развития войны глазами Запада
- Фантастические планы Кремля": защитники границы с Беларусью высказались о возможном наступлении
- ВСУ отбили атаки у Соледара и Бахмута, россияне без успеха пытаются захватить Донбасс — Генштаб