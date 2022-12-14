В Вооруженных силах рассказали, какое вооружение поможет защититься от баллистических ракет

В воздушных силах подчеркивают, что зенитные ракетные комплексы Patriot и SAMP-T помогут Украине защититься от ударов вражескими баллистическими ракетами.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Защита от баллистических ракет – это и Patriot, и SAMP-T, которые могут их сбивать. Но мы неоднократно уже говорили, что сбивать баллистические ракеты даже этими средствами не так просто. Их нужно иметь достаточное количество, чтобы обезопасить себя от такого нападения. Поэтому лучший способ уничтожать эту баллистику – именно на старте", — подчеркнул Игнат.

По его словам, "есть определенный план действий на этот счет", ведь о необедности такого вооружения для ВСУ знает и высшее военно-политическое руководство страны, и международные партнеры.

Напомним, СМИ пишут, что администрация президента США Байдена завершает планы по отправке системы ПВО Patriot в Украину. Соответствующее решение может быть объявлено уже на этой неделе.

В Министерстве обороны США подтвердили информацию о планах отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot, отмечает корреспондентка "Голоса Америки" в Пентагоне Карла Бабб. По ее словам, о решении будет официально уведомлено уже на этой неделе.

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