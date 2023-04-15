В Вооруженных силах рассказали, когда Patriot появятся в Украине

Вооруженные силы Украины могут получить зенитно-ракетные комплексы Patriot после Пасхи. Впрочем, более конкретные термины не известны.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Я думаю, это уже после Пасхи", — ответил он на вопрос о поставках в Украину ЗРК.

Впрочем, Игнат отказался конкретизировать, когда именно – весной или уже летом. По его словам, сейчас никто не может сказать четкие сроки.

"Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете", — подчеркнул он.

Напомним, в Пентагоне сообщали, что системы ПВО Patriot доставят в Украину быстрее, чем планировалось. Впрочем, что подразумевается под "быстрее", пока не известно.

Читайте также: