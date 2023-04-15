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В Вооруженных силах рассказали, когда Patriot появятся в Украине

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2818
Время на прочтение
1 мин
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В Вооруженных силах рассказали, когда Patriot появятся в Украине

Фото: Associated Press

Конкретные сроки не известны.

Вооруженные силы Украины могут получить зенитно-ракетные комплексы Patriot после Пасхи. Впрочем, более конкретные термины не известны.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Я думаю, это уже после Пасхи", — ответил он на вопрос о поставках в Украину ЗРК.

Впрочем, Игнат отказался конкретизировать, когда именно – весной или уже летом. По его словам, сейчас никто не может сказать четкие сроки.

"Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете", — подчеркнул он.

Напомним, в Пентагоне сообщали, что системы ПВО Patriot доставят в Украину быстрее, чем планировалось. Впрочем, что подразумевается под "быстрее", пока не известно.

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Дата публикации
Просмотры
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