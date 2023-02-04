В Вооруженных силах рассказали о количестве российских кораблей в Черном море

Пока в акватории не зафиксировано ни одного ракетоносителя.

По состоянию на субботу, 4 февраля, в Черном море на боевом дежурстве находятся девять кораблей армии Российской Федерации. Среди них ни одного носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВСУ.

Также военные рассказали о ситуации с вражеским флотом в акварториях Азовского и Средиземного морей.

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве один корабль. В Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 72 ракеты", — говорится в сообщении.

Напомним, агентство Reuters опубликовало карту Украины, на которой обозначены оккупированные территории и зоны впечатления дальнобойными ракетами из нового пакета военной помощи США. Так, новое оружие позволит украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии, чем было до сих пор.

Читайте также: