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В Вооруженных силах рассказали о количестве российских ракет в море

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
871
Время на прочтение
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В Вооруженных силах рассказали о количестве российских ракет в море

Фото: Associated Press

В Средиземном море находятся семь вражеских кораблей.

Во вторник утром, 14 марта, у агрессора России есть в Черном море один ракетоноситель. Он снаряжен четырьмя крылатыми ракетами "Калибр".

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

Отмечается, что в Черном море в настоящее время находятся восемь кораблей, из которых один — ракетоноситель. Также один русский корабль находится на боевом дежурстве в Азовском море.

В Средиземном море находятся семь вражеских кораблей. Из них три имеют "Калибры". Общий залп составляет 20 ракет.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким 14 марта во время воздушной тревоги сообщил, что Россия запускает противорадарные ракеты, их главной целью является поиск украинских ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
871
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