В Вооруженных силах рассказали об угрозе ракетных ударов с моря

По состоянию на утро воскресенья, 19 марта, русские войска вывели в Черное море девять кораблей. В частности, в акватории есть два надводных ракетоносителя. Общий залп составляет 16 "Калибров".

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты держат в Черном море держащие суда в безопасном для себя районе, "вычисляя более 100 морских мин, чтобы не быть пораженными нашим оружием".

"Наблюдается сворачивание поисковой операции, где произошел воздушный инцидент, они там несколько выискивали. Погода и глубины не способствуют продолжению этих работ", — отметила Гуменюк.

Представитель ВСУ отмечает, что присутствие ракетоносителей в море может свидетельствовать об угрозе точечных ракетных ударов. Армия РФ пытается найти тактику, ведь массированные ракетные удары не дают тех результатов, которых ждет Москва. Гуменюк наглошивает: как правило, оккупанты активизируют ракетные атаки, когда не имеют успеха на земле.

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап назвал причины частых воздушных тревог в Украине. По его словам, врагу следует вести разведку позиций ПВО Украины постоянно, а также отслеживать перемещение для нанесения будущих ракетных ударов.

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