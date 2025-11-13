В Вооруженных силах Украины рассказали, как враг проникает в Покровск

Война в Украине / © Associated Press

Россияне пользуются плохой видимостью из — за туманов и осадков на Покровском направлении и пытаются затянуть как можно больше сил в Покровск.

Об этом рассказал командир батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады «Шершни Довбуша» Вячеслав «Февраль» в прямом эфире телеканала Эспрессо.

«Сейчас сверхсложно в этом направлении. Ситуация уже давно критична в Покровске. В настоящее время из-за существенного ухудшения погодных условий — очень сильной влажности, туманов и осадков — наблюдение за противником значительно затруднено. Поэтому враг пользуется моментом, пытается продвигаться, заезжать техникой в город и затягивать как можно больше сил именно туда», — рассказал он.

Командир отметил, что, несмотря на сложные условия, противник не уменьшает активности артиллерии и авиации.

«Из-за погоды интенсивность использования беспилотников, конечно, уменьшается в несколько раз. В тумане очень высока вероятность потери самого дрона. Но не стоит забывать об их артиллерийском огне и особенно об авиационных бомбах. Управляемые авиабомбы (КАБы) противник активно применяет, плотно бомбя сам город и его окрестности в поисках наших позиций», — пояснил военный.

Он добавил, что украинские подразделения продолжают держать оборону, несмотря на неблагоприятные условия.

«Было бы гораздо легче, если бы у нас было большее количество подобных средств, ведь если не летит дрон, артиллерия все равно работает плотно — независимо от погодных условий», — подытожил «Февраль».

Ранее сообщалось, что захватчики не установили свой контроль над городом Покровск, оперативного оцепления группировки Сил обороны Украины нет.

Мы ранее информировали, что военный обозреватель Иван Тимочко заявил, что Россия бросает колоссальные военные ресурсы на захват Покровска, понеся серьезные потери.