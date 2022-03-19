В Ворохте похоронили известного украинского актера, погибшего от пуль российских оккупантов

Паша Ли погиб, когда снял бронежилет и защищал им детей.
В пятницу, 18 марта, в Ворохте простились с украинским актером Пашей Ли.
Как известно, 25 февраля 33-летний артист пошел в терроборону. Две недели назад стало известно, что Ли трагически погиб от обстрелов российских оккупантов в Ирпене – он снял свой бронежилет, чтобы защитить им детей.
Как говорится на сайте Ворохтянского поселкового совета, провести Пашу Ли в последний путь пришли сотни прикарпатцев. Люди выстроились в "живой коридор" и с украинской символикой и лампадками встретили и отдали честь украинскому герою.
Отметим, Паша Ли – известный украинский актер. Он снимался в таких лентах, как "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Встреча одноклассников" и других. Также Паша был актером дубляжа.
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