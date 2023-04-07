В Воронеже возле авиационного завода раздался взрыв (фото)

В российском Воронеже тревожно. Там возле авиационного завода слышны взрывы.

В российском Воронеже в пятницу, 7 апреля, возле авиационного завода раздались взрывы.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как стало известно, в небе над городом местные видели белый след, быстро изменивший угол в направлении земли.

По словам очевидцев, в небе над городом был виден белый след, резко сменивший угол в сторону земли.

Воронежский авиационный завод собирает военные самолеты для Министерства обороны России. Ими, соответственно, наносятся удары, в том числе и по Украине. Этот же завод обслуживает так называемый самолет "судного дня", на котором совершает перелеты фюрер Путин.

Напомним, что украинские силы обороны сбили на Донетчине 7 апреля российский самолет Су-25.

Читайте также: