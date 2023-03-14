В Воронежской области РФ начали вручать повестки в военкоматы

Местных жителей уверяют, что повестки вручают "исключительно для актуализации данных", однако мы знаем, как оккупанты умеют обманывать собственное же население.

В Воронежской области РФ местные власти решили разослать повестки в регионе якобы для "актуализации данных военного учета".

Об этом говорится в сообщении местных властей.

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"Военный комиссариат Воронежской области и администрации муниципалитетов приступают к вручению повесток жителям региона", — говорится в сообщении.

Жителей региона уверяют, что "единственная цель этих мер: исключительно актуализация данных военного учета в воронежских военкоматах". Повестки будут вручаться преимущественно по месту жительства и работе россиян.

Ранее сообщалось, что в России хотят повысить призывной возраст.

Также сообщалось, что на оккупированном Донбассе матери устроили бунт из-за "мобилизованных" студентов, которых российское командование заставило подписать "контракт".

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