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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В Воронежской области РФ подорвали железную дорогу: что известно

Детали по поводу разрушений и последствий на подорванной железной дороге в России устанавливаются.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
В Воронежской области РФ взорвали железную дорогу

В Воронежской области РФ взорвали железную дорогу

В Воронежской области РФ взорвали железную дорогу. ФСБ заявляют, что речь идет о теракте .

Об этом пишут росСМИ.

Взрыв произошел на перегоне Евдаково – Сагуны. Повреждены четыре шпала и сам рельс.

"Дыру вовремя заметил машинист пассажирского поезда Калининград - Адлер (495 пассажиров). Трагедию удалось предотвратить благодаря оперативным действиям поездной бригады и машиниста, которые использовали экстренное торможение", - пишут россияне.

Как стало известно, поезда не повреждены. Но из-за подрыва полотна в России задерживаются 26 дальних поездов.

Ранее в России взорвали ветерана СВО. Именно этот кафир руководил ракетными бомбардировками Мариуполя и за это получил награды из рук кремлевских вождей. Однако даже высокие регалии не спасают от кармы. В Сеть уже слили видео с момента взрыва.

В российском Ставрополе взорвали ветерана СВО Заура Гурциева. Событие произошло в ночь на 29 мая. Как пишут росСМИ, двое мужчин сидели на скамейке и выпивали. Через некоторое время раздался взрыв.

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