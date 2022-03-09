В Ворзеле в подвале от обстрелов вынужден скрываться легендарный композитор и Герой Украины: связь с ним исчезла

80-летний композитор Игорь Поклад нуждается в помощи.

В Ворзеле Киевской области, ныне оккупированном российскими войсками, в подвале от выстрелов вынужден скрываться легендарный украинский композитор, опермейстер и Герой Украины – Игорь Поклад.

Композитор там находится с женой. Они нуждаются в помощи. Супруги в плохом состоянии, у них нет воды и еды. Связь с ними исчезла.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Гордон.

"Друзья, срочно нужна ваша помощь! В Ворзеле у себя дома в подвале уже много дней находится гениальный украинский композитор Игорь Поклад, которому недавно исполнилось 80 лет, и его жена Светлана. С ними нет связи! По обрывкам информации, которая дошла до нас, они в плохом состоянии, и у них нет еды и воды. Добраться туда сейчас не представляется возможным.

Огромная просьба, если этот пост прочитают соседи Игоря Дмитриевича или люди, у которых есть возможность зайти к нему домой и помочь ему, пожалуйста, напишите мне на почту editor@gordonua.com с темой "Поклад". Буду очень благодарен! Нужно спасти легенду и гордость Украины!! – написал журналист.

К слову, Игорь Поклад является автором музыки известных песен "Два крила", "Дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода". Он написал музыку к "Москаль-чарівник", "Запорожець за Дунаєм", фильму-спектаклю "Конотопська відьма", "Чорна рада", мультфильму "Енеїда",серии мультфильмов "Як козаки...",

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