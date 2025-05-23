В войне на 2025 год Путин имеет две стратегические цели: какие они

Глава Кремля Владимир Путин / © ТСН

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Глава Кремля Владимир Путин решил продолжать наступление в 2025 году и захватить больше украинской территории. Однако вряд ли планы реалистичны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина «Игра Путина и молчание Трампа: что Россия готовит против Украины».

Как отмечается в материале, похоже, Путин пока уверен, что дела у его армии на фронте идут хорошо, а в войне на истощение он вполне может перестоять Украину.

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По информации РБК-Украина, в 2025 году россияне планируют набрать на контрактную службу около 343 тысяч человек. Это пополнение, даже учитывая текущие потери оккупационной армии, позволят ей поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий, по меньшей мере, до конца года. У россиян есть серьезные проблемы с бронетехникой, но они смогли повсеместно заменять ее мотоциклами, квадроциклами и багги.

Несколько информированных источников в Силах обороны подтверждают: Москва уже определила приоритеты на летне-осеннюю кампанию и пока не имеет планов сворачивать боевые действия.

Две стратегические цели

По данным источников, в течение летне-осенней наступательной кампании противник планирует сосредоточить основные усилия на выполнении двух стратегических задач.

Первое — это захват всей территории Луганской и Донецкой областей в их админпределах.

Вторая задача — формирование так называемой буферной зоны глубиной в 15-20 километров прежде всего в Сумской и Харьковской областях.

«В случае успехов на этих направлениях дальше враг планирует наступательные действия с целью захвата новых территорий в Запорожской и Херсонской областях», — уточнил один из собеседников издания.

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В то же время, собеседники издания в Силах обороны прогнозируют, что во время летне-осенней кампании Путину не удастся существенно усилить свои позиции на поле боя. Способность России выйти на админпределы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей или полный захват одной из них до конца этого лета или даже до конца года они считают нереалистичной.

Российское наступление

О планах России продолжить наступление летом 2025 года сообщали источники руководству западных стран. В частности, представитель США сказал CNN, что вероятное наступление будет направлено на завоевание большей территории на востоке Украины.

Кроме того, сам Путин 22 мая заявил о планах захватить часть территории Украины на границе и создать там «буферную зону».