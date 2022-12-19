"В войне нет выходных": Данилов оценил вероятность террора россиян на праздники

Данилов заметил, что во время войны нет выходных и праздников.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, говоря о возможных атаках россиян на новогодние праздники, подчеркнул, что украинцы и государство в целом должны быть готовы ко всему.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью УП.

Данилов отметил, что рождественско-новогодний период является сложным для нашей страны. Но сказать точно, когда именно оккупанты совершат очередную атаку, он не может. Но подчеркнул, что следует быть готовым к потенциальной угрозе со стороны РФ.

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"В войне нет выходных, нет каких-то праздников, нет вещей, на которые мы можем не обращать внимания. Должны быть готовы ко всему. Это сложный период для нашей страны", — сказал Данилов.

В то же время, как говорит секретарь СНБО Алексей Данилов, у россиян осталось очень мало ракет, их хватят на 3-4 атаки, но тогда оккупанты исчерпают полностью все запасы и сами останутся налегке.

Напомним, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат говорит, что ради того, чтобы угодить главе РФ Владимиру Путину, а также "поработать на российскую публику", оккупанты могут нанести удары по Украине к праздникам Нового года.

Так, например, уже в праздничную ночь, 19 декабря, когда отмечают День святого Николая, Россия дронами атаковала Киев и область.

Кроме того, оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Градами".

А утром 19 декабря оккупанты обстреляли Херсон.

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