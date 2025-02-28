В войне нужна "стратегическая двусмысленность": Макрон назвал ключевую ошибку Европы

Европа не должна была заявлять, что исключает отправку войск в Украину, когда Россия начала свое полномасштабное вторжение.

Президент Франции Эммануэль Макрон, во время своего визита в Португалию в пятницу, 28 февраля, заявил, что Европа допустила ключевую ошибку в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом пишет The Guardian.

По словам Макрона, нельзя было дать России поверить в то, что Европа никогда не отправит свои войска на помощь Украине.

"Поэтому нам пришлось заново создать эту стратегическую двусмысленность", – отметил французский президент.

При этом он добавил, что любая эскалация тоже была бы большой ошибкой.

"Я думаю, не стоит недооценивать тот факт, что три года назад все были уверены, что Россия победит… как она заявляла – "спецоперация", которая продлится три недели. Спустя три года они захватили некоторые территории, но это невозможно представить, как победу России", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции также считает, что стратегия Европы привела к ряду "стратегических поражений" РФ, среди которых, например, вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

"Вот почему мы должны сопротивляться. Вот почему мы должны помочь украинцам занять сильную позицию [на переговорах – ред.], чтобы достичь прочного и долгосрочного мира", – заявил Макрон.

Напомним, Трамп и Макрон не нашли общего решения по безопасности Украины. Макрон заявил, что Трамп не дал никаких четких обещаний по механизму безопасности для Украины. Поэтому стратегическая неопределенность в этом вопросе сохраняется

Читайте также: