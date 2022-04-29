В войне против российских оккупантов в Украине погиб американец

В войне против российских оккупантов в Украине погиб американец

Бывший морской пехотинец армии США воевал вместе с украинскими военными.

Американский гражданин Вилли Джозеф Кансел был убит на этой неделе, когда воевал вместе с украинскими вооруженными силами, защищая Украину от российских оккупантов.

Об этом сообщили CNN члены его семьи.

После вторжения РФ в Украину 22-летний мужчина обратился в частную военную рекрутинговую компанию, которая набирала добровольцев. Бывший морской пехотинец США бросил свою работу офицером исправительных органов в Теннесси и отправился в Украину.

"Он верил в то, за что воевала Украина, и он хотел быть частью этого противостояния, чтобы удерживать это зло, чтобы оно не пришло сюда и чтобы, возможно, нашим американским солдатам не пришлось участвовать в этом", — сказала мать погибшего. американца.

Она также сообщила, что тело сына на поле боя не нашли, но хотела бы его вернуть и похоронить.

Представитель Госдепартамента подтвердил, что в правительстве знают об этой ситуации и внимательно следят за ней.

“Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев. Мы еще раз подчеркиваем, что граждане США не должны ездить в Украину из-за активного вооруженного конфликта и должны немедленно уехать, используя какие-либо коммерческие или другие частные наземные транспортные средства”, — заявил неназванный чиновник Госдепа.

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Напомним, после полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины и призвал иностранцев присоединяться к борьбе с российскими оккупантами.

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