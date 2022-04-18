В войне против Украины погиб капитан 3 ранга Черноморского флота РФ — СМИ

В войне против Украины погиб капитан 3 ранга Черноморского флота РФ — СМИ

Российский военный участвовал в войне в Сирии в 2015-2016 годах.

Оккупанты сообщают, что от полученных боевых действий в Украине умер Александр Чирва — командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота России, капитан 3 ранга.

Об этом сообщает подконтрольное Кремлю издание "Криминформ" на странице Telegram.

Пропагандистское издание отмечает, что Александр Григорьевич родился в Севастополе. Окончил филиал ВУНЦ ВМФ Военно-морской академии Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С. Попова. В 2015 и 2016 участвовал войне на территории Сирийской Арабской Республики. О том, когда и где он получил травмы – не сообщается.

Напомним, родственники утонувшего крейсера "Москва" жалуются на РФ и ищут "пропавших без вести" сыновей. Между тем, Кремль умалчивает, сколько же на самом деле моряков погибло на затонувшем ракетном крейсере , который Россия называла гордостью российского флота.

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