В войне против Украины погиб племянник замминистра обороны России

В войне против Украины погиб племянник замминистра обороны России

Командир российской десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев в ночь на 21 мая погиб в бою в Украине. Мужчина приходится племянником заместителю главы минобороны России Юнус-Беку Евкурову.

Тело погибшего оккупанта 22 мая собираются привезти в ингушский Карабулак.

Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на ингушское издание "Фортанга". Правда, на сайте этого издания соответствующей информации нет. Вероятно, ее могли удалить.

Ингушское издание в информации о гибели Хахмоева ссылалось на слова информированного источника. Собеседник сказал, что российский оккупант был "достойным парнем", а Евкуров ему "помогал, строил карьеру".

О гибели в Украине Хамхоева также сообщило издание The Magas Times, сославшееся на "офицерский корпус Республики Ингушетия". По данным издания, 22 мая тело погибшего собираются привезти в ингушский Карабулак.

Хамхоев – выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Он проходил военную службу в части в Ульяновске.

Дядя погибшего Юнус-Бек Евкуров с июля 2019 года занимает должность замминистра обороны РФ. До этого он в течение 12 лет возглавлял Ингушетию. В декабре 2021 года Евкурову присвоили звание генерал-полковника.

Напомним, из-за неотложной необходимости пополнить свои вооруженные силы Госдума РФ намерена разрешить подписывать контракт россиянам в возрасте более 40 лет.

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