В войне против Украины погиб племянник замминистра обороны России

Командир российской десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев в ночь на 21 мая погиб в бою в Украине. Мужчина приходится племянником заместителю главы минобороны России Юнус-Беку Евкурову.
Тело погибшего оккупанта 22 мая собираются привезти в ингушский Карабулак.
Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на ингушское издание "Фортанга". Правда, на сайте этого издания соответствующей информации нет. Вероятно, ее могли удалить.
Ингушское издание в информации о гибели Хахмоева ссылалось на слова информированного источника. Собеседник сказал, что российский оккупант был "достойным парнем", а Евкуров ему "помогал, строил карьеру".
О гибели в Украине Хамхоева также сообщило издание The Magas Times, сославшееся на "офицерский корпус Республики Ингушетия". По данным издания, 22 мая тело погибшего собираются привезти в ингушский Карабулак.
Хамхоев – выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Он проходил военную службу в части в Ульяновске.
Дядя погибшего Юнус-Бек Евкуров с июля 2019 года занимает должность замминистра обороны РФ. До этого он в течение 12 лет возглавлял Ингушетию. В декабре 2021 года Евкурову присвоили звание генерал-полковника.
Напомним, из-за неотложной необходимости пополнить свои вооруженные силы Госдума РФ намерена разрешить подписывать контракт россиянам в возрасте более 40 лет.
Читайте также:
- Путин умрет в 2023 году: известный оккультист назвал точную дату смерти
- Благодаря наводке пропагандистов нацгвардейцы уничтожили оккупантов вместе с техникой, которая обстреливала Северодонецк (видео)
- Российские школьники будут учиться за партами с портретами уничтоженных в Украине оккупантов (фото)