В войне против Украины Россия все больше опирается на Иран и КНДР – ISW

Иран и КНДР помогают России продолжать войну против Украины.

Россия все больше надеется на поддержку Ирана и Северной Кореи для продолжения войны против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Похоже, Россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке своей войны в Украине", — говорится в отчете.

Аналитики пишут, что Иран в значительной степени позволил России наносить ночные серии масштабных ударов беспилотников, а также помог россиянам самим организовать производство БпЛА.

Об этом заявил начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Он также заявил, что половину снарядов для войны России снабжает Северная Корея. Кроме того, КНДР поставляет России 170 мм самоходных артиллерийских установок и 240 мм реактивных систем залпового огня.

В 2025 году северокорейский режим планирует предоставить России 148 баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назвал угрозу, которую представляет участие Северной Кореи в войне.

Мы ранее информировали, что в ГУР рассказали, будет ли Россия и дальше использовать на фронте войска КНДР.

Читайте также: