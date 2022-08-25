В войне с Россией уже начался переломный момент — Буданов

В войне уже начался переломный момент, россияне начали понимать, что она касается их, а не идет где-нибудь в мире.

Россияне начали понимать, что их армия не так уж сильна, системы ПВО не так уж хороши – и армия РФ на самом деле не способна защитить временно оккупированную украинскую территорию.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов,передает пресс-служба ГУР.

"Армия РФ действительно не способна защитить временно оккупированную украинскую территорию", — отметил он.

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По его словам, российская армия – "совсем не вторая армия мира и даже не четвертая", а переломный момент в боевых действиях уже начался.

"И расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-то там, в какой-то части света, а у них. Поэтому переломный момент уже начался", – добавил он. .

Ранее глава Офиса президента Михаил Подоляк напомнил о последних успехах ВСУ и заявил, что совсем скоро наступит переломный момент в войне с Россией.

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