В войне с Украиной Путин делал ставку на август — Минобороны Британии

Воллес обратил внимание, что РФ вместо запланированных трех дней воюют уже почти шесть месяцев с огромными потерями

Российский диктатор Владимир Путин делал ставку на то, что западным союзникам в августе надоест поддерживать Киев, поэтому он сможет захватить Украину. Однако единство Запада в противодействии агрессии РФ разрушило планы Путина.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции в Копенгагене, информирует The Guardian.

Воллес заявил, что вторжение России в Украину провалилось и начало терпеть неудачу, поскольку Запад пообещал увеличить финансовую и военную поддержку обороны Киева.

Он заявил, что Владимиру Путину вряд ли удастся оккупировать Украину.

"Пока им это не удалось и вряд ли когда-нибудь удастся оккупировать Украину. Их вторжение замедлилось и постоянно менялось до такой степени, что они на самом деле сосредоточены только на юге и востоке, очень далеко от своей трехдневной так называемой "специальной операции", — сказал министр.

Глава британского Минобороны обратил внимание, что РФ вместо запланированных трех дней воюют уже почти шесть месяцев с огромными потерями как техники, так и российского личного состава.

"Президент Путин сыграл на том, что в августе, через несколько месяцев (после начала вторжения. – Ред.) нас всем надоест конфликт, и международное сообщество разойдется в разных направлениях. Что ж, сегодняшний день является доказательством противоположного", – отметил Воллес.

Ранее Бен Уоллес заявил, что российская авиабаза в Крыму является "абсолютно законной целью" для ВСУ.

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