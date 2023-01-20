В войне в Украине наступил решающий момент – министр обороны США

Министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на авиабазе Рамштайн заявил, что в войне против Украины наступает решающий момент, заверив, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько необходимо.

"Когда Путин начал свое вторжение, он думал, что Украина упадет. Но Путин не надеялся на такую отвагу украинцев. Это решающий момент для Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, столько нужно. Кремлевские силы продолжают бомбить украинские города, театры, спортивные арены, гражданских. Я горжусь, что США увеличили военную помощь Украине. В частности, батареей Patriot, Bradley. Сегодня я рад сообщить о еще одном пакете помощи. США увеличивает поддержку по многим направлениям", — сказал он.

Напомним, 20 января стартовала встреча Контактной группы по обороне Украины на американской авиационной базе Рамштайн. Там соберется около 50 стран.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал участников "Рамштайна" ускориться с поставкой вооружения для ВСУ. Ведь время и затягивание войны играют на руку российским оккупантам.

Накануне несколько стран анонсировали крупнейшие пакеты военной помощи для Украины. Группа из 9 стран готова передавать ВСУ практически любое вооружение. Правительство Нидерландов рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующим запросом.

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