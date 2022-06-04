В войне в Украине погибли добровольцы еще из четырех стран (фото)

В борьбе за свободную и независимую Украину погибли четверо добровольцев, входивших в Интернациональный легион терробороны.
Как говорится в сообщении пресс-службы легиона, в войне погибли добровольцы из Нидерландов, Германии, Австралии и Франции.
Об этом сообщает Интернациональный легион обороны Украины.
"Мы потеряли наших собратьев в бою, но их храбрость, их память и наследие навсегда в памяти. Мы хотим почтить память собратьев — Рональда Вогелара, Майкла О'Нил, Бьорна Бенджамина Клависа и Вильфрида Блерио. Нет таких слов, чтобы выразить нашу благодарность за их службу и высшую жертву… Их мужество и память о них будут всегда вдохновлять нас", — отметили на странице Легиона.
По данным западной прессы, гражданин Нидерландов Рональд Вогелар погиб из-за артобстрела и был похоронен 21 мая в Харькове. Об О'Нила, австралийце, также сообщали, что он погиб в мае. О гражданине Франции появлялась информация, что он погиб во время артобстрела в Харьковской области.
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