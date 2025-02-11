В воздух взлетели вражеские Ту-95 — мониторинговые каналы.

В ночь на 11 февраля 2025 года мониторы зафиксировали взлет бортов Ту-95 с "Оленьи".

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

В зависимости от пускового рубежа, ожидаем ракеты в нашем воздушном пространстве в 6:00 – 8:00.

"Друзья, заряжайте гаджеты и повербанки. Если вылет боевой, ночь и утро будут тяжелыми. Верим в ПВО и ВСУ", — говорится в сообщении.

Напомним, что по Украине летают вражеские беспилотники: была названа траектория движения. Поэтому в большом количестве областей была объявлена воздушная тревога.

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