Война
880
1 мин

В воздухе — несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС РФ: курс на пусковые

По состоянию на сегодняшний день в небе находятся четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС, которые двигаются курсом на пусковые. Украинцы призывают оставаться в укрытиях и внимательно следить за сигналами тревоги.

Елена Кузьмич
В ночь на 30 августа Россия подняла в воздух сразу четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Два из них взлетели с авиабазы "Энгельс", еще два - с "Оленьи".

По данным Воздушных сил, по состоянию на данный момент эти самолеты уже следуют курсом на пусковые рубежи. Ту-95МС является носителями крылатых ракет большой дальности, поэтому их появление в небе свидетельствует о реальной угрозе массированного ракетного удара.

Силы ПВО находятся в боевой готовности, а граждан призывают не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.

Кроме того, в воздухе находится еще один стратегический ракетоносец Ту-160, который также может быть вовлечен в подготовку ракетного удара.

Позже мониторинговые каналы сообщили о взлете третьего борта Ту-95МС с аэродрома «Энгельс-2», что усугубляет угрозу массированного удара по территории Украины.

Напомним, что группа дронов атакует Украину: названа траектория полета .

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

880
