"В воздухе это сделать гораздо труднее": военный эксперт рассказал подробности о "бавовне" в Джанкое

Все объекты, где производят, транспортируют или хранят баллистические ракеты среднего радиуса действия, считаются объектами подготовки терактов.

Во временно захваченном Крыму, в городе Джанкой, были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

Военный эксперт генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж рассказал ТСН, что именно продемонстрировал удар по Джанкою.

По словам Маломужа, все объекты, где производят, транспортируют или хранят баллистические ракеты среднего радиуса действия, считаются объектами, где готовятся теракты, поэтому они законная цель Украины, где бы они ни находились: на оккупированных территориях в Джанкое, на территории России или Беларуси.

"Мы действуем согласно положениям международного права. Это могут быть спецслужбы Украины, партизаны, действующие глубоко в тылу", — рассказал Маломуж о возможных "виновниках хлопка".

По его словам, в настоящее время баллистических ракет очень мало. Их производят 40-45 в месяц. Сбивать их в воздухе или на кораблях Черноморского флота очень трудно.

"А вот на стадии перемещения, на железной дороге, тем более на узловых путях и станциях, там действительно – это важный объект", – добавил Маломуж.

Ранее сообщалось, что у аэродрома в Джанкое были слышны сильные взрывы.

Позже обнародовали данные, что в Крыму уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. По информации СМИ, город Джанкой атаковал китайский беспилотник SkyEye.

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