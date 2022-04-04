В воздухе и на море: Арестович назвал два выдающихся достижения ВСУ за минувшие сутки

В воздухе и на море: Арестович назвал два выдающихся достижения ВСУ за минувшие сутки

Арестович отметил, что победы ВСУ в боевых действиях с врагом есть и на море, и в небе.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал два выдающихся достижения Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки, 3 апреля.

Об этом он рассказал на брифинге 4 апреля.

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По его словам, победы ВСУ в боевых действиях с врагом есть и на море, и в небе.

"Первое — наши ПВО или воздушные силы, мы еще не знаем, повредили воздушный пункт управления — это уникальный самолет типа Ил-22, совершивший аварийную посадку в одном из аэропортов Российской Федерации. Был поражен огнем украинских Воздушных сил. И по вторым данным, был поврежден фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен". Также благодаря мужеству и профессионализму наших защитников", — сказал Арестович.

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