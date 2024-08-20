В воздухе вблизи Тернополя обнаружили продукты сгорания: угрожают ли они людям

Во вторник, 20 августа, российские оккупанты ударили по промышленному объекту в Тернополе, после чего там поднялся пожар.

В результате атаки РФ на объект промышленности в воздухе вблизи Тернополя обнаружены продукты сгорания. Стало известно, представляют ли они угрозу здоровью людей.

Об этом сообщила генеральный директор ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" Оксана Чайчук на брифинге.

"По состоянию на данный момент превышений вредных веществ нет. Есть следы продуктов сгорания CO2, а также хлорсодержащих веществ, которые не превышают допустимую концентрацию в воздухе. Замеры проводились на границе жилой зоны. По состоянию на 9 часов были проведены в семи точках замеры на содержание продуктов сгорания: CO, CO2, NH2, хлорсодержащих веществ", - сказала она.

По словам Оксана Чайчук, замеры производились в городе Тернополь, селах Подгородное и Кутковцы. Из-за юго-западного ветра факел пожара поднялся высоко, и вредные вещества ушли в высокие слои атмосферы, рассеивающиеся по направлению движения воздушных масс. Поскольку воздушные массы двигаются в направлении Текребовли и Козовой, заборы производятся также в этих населенных пунктах.

"Следующие замеры, которые будут проводиться, - на вещества формальдегиды и фенолы. Они уже начали проводиться, но эти замеры требуют более длительного периода и расчета", - добавила Оксана Чайчук.

Кроме того, по ее словам, произведен забор питьевой воды в Тернополе на предмет наличия вредных веществ.

"По состоянию на данный момент вредных веществ у воды экспресс-методом не обнаружено. Такие работы будут продолжаться, пока атмосферные показы не будут доведены до нормы", — отметила эксперт.

В то же время, она рекомендовала гражданам воздержаться от длительного пребывания на улице, держать детей в помещениях с закрытыми окнами. Начальник управления ГСЧС в Тернопольской области Виктор Маслей на брифинге добавил, что сейчас на месте происшествия произошла локализация возгорания, продолжается тушение пожара.

"Я думаю, что в течение сегодняшнего дня это ЧП будет полностью ликвидировано", — сказал он.

Заместитель председателя Тернопольской военной администрации Виктор Устенко в свою очередь призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях во время тревоги, а также не снимать и не сообщать о местах и характерах взрывов и пожаров, чтобы не помогать врагу оценить эффективность атаки.

Напомним, ночью 20 августа россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе. На месте "прилета" возник мощный пожар.

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