В воздухе – запах аммиака: Россия нанесла ракетный удар по Николаеву

В воздухе – запах аммиака: Россия нанесла ракетный удар по Николаеву

Вечером в пятницу, 20 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву.

По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, после ракетных обстрелов в городе появился запах аммиака. Он заверил, что угрозы для жизни гражданского населения нет.

Об этом Ким рассказал в видеообращении в пятницу, 20 мая.

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"Ракеты попали, куда попали. Запах аммиака – там небольшое озеро. Есть запах, но ГСЧС сообщает, что все в порядке. Концентрация минимальная, поэтому не переживайте", — сказал глава области.

Стоит отметить, что вражеский "прилет" произошел во время воздушной тревоги после 17:30, которая продолжается до сих пор. Людей призываем не покидать укрытие до окончания тревоги.

По данным Минобороны Украины, россияне подготовили к запуску 16 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

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