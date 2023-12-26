В Воздушных силах намекнули, чем могли уничтожить корабль "Новочеркасск"

В ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен десантный корабль РФ "Новочеркасск". В Воздушных силах традиционно не уточняют, чем именно был нанесен сокрушительный удар, однако раскрывают средства, находящиеся на вооружении защитников.

Ситуацию прокомментировал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

На вопрос, какими ракетами украинцы поразили корабль "Новочеркасск", он не ответил, но напомнил, что у Украины сейчас есть дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP.

"Других нет. У нас есть на вооружении и SCALP и Storm Shadow. Собственно французская и британская ракеты, которые фактически однотипны, производители только разные. Поэтому сейчас уточнять количество и какие именно были (ракеты — ред.) традиционно мы не будем, а результат вы видите", – сказал он.

Как отметил Игнат, флагман Черноморского флота крейсер "Москва" ведет весь флот "в названном направлении".

"Поэтому "вслед за русским кораблем" отправился еще и "Новочеркасск". Ну и дальше, пожалуй, будет. Потому что наши Силы обороны получают разные виды вооружения, в том числе дальнобойные", — добавил он.

По словам спикера ПС, уже скоро в Черном море российским кораблям некуда будет спрятаться, чтобы терроризировать Украину ракетами "Калибр" и другим вооружением.

Напомним, ночью 26 декабря в Феодосии был уничтожен десантный корабль РФ "Новочеркасск". После мощных взрывов произошел масштабный пожар. Кроме того, происходила сильная детонация.

Воздушные силы поинформировали, что корабль Черноморского флота атаковали крылатыми ракетами. Впрочем, какими именно – не уточнили.

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