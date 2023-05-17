В Воздушных силах напомнили, что нельзя снимать во время работы ПВО

Украинцев призвали не снимать работу системы ПВО.
Из-за блоггеров, которые в Украине снимают работу ПВО во время ракетных ударов в Воздушных силах ВСУ, напомнили, что ни в коем случае нельзя публиковать в Сети.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Из-за того, что некоторые блоггеры ради лайков и просмотров снимают работу ПВО, в ВСУ напомнили, что ни в коем случае нельзя снимать:
- Фото и видео пусков наших ракет противовоздушной обороны;
- Фото и видеопозиций наших средств ПВО;
- Свои мысли, какое украинское оружие, где может стоять и что прикрывать;
- Сколько единиц техники видели или пуск ракет слышали.
Напомним, Служба безопасности Украины нашла шестерых блоггеров, жителей Киева, снявших и распространивших работу сил ПВО во время массированной атаки России на Киев.
Также в СНБО обещают привлечь к ответственности украинцев, которые снимали и выкладывали видео работы украинской ПВО в Интернет. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что такие действия украинцев – недопустимы.
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