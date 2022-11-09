В Воздушных силах назвали количество дронов-камикадзе, которые РФ запустила по Украине

Армия Российской Федерации выпустила уже более 400 иранских дронов по территории Украины, большинство из которых были сбиты.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Выпущенные беспилотники Иран поставил России в первой партии.

Юрий Игнат также подчеркнул, что противовоздушная оборона Украины постоянно повышает процент сбивания иранских дронов.

Атака Украины дронами-камикадзе

Россия начала применять дроны-камикадзе, поставляемые ей Ираном, на войне против Украины. Именно такими беспилотниками оккупанты, в частности, уничтожают критические объекты инфраструктуры.

Иран отвергал все обвинения о поставках дронов для РФ, но позже в МИД Ирана все же признали, что страна поставляла дроны, но якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину.

В США возразили, что это произошло еще до полномасштабного наступления России на Украину. По их информации, только летом 2022 года Иран переправил десятки дронов в РФ.

1 ноября CNN со ссылкой на представителя одной из западных стран сообщило, что Иран передаст России около тысячи баллистических ракет и новые дроны для ударов по украинским городам. Западные официальные лица предполагают, что оружие точно будет доставлено до конца года.

Издание Sky News также написало, что Россия тайно отправила Ирану 140 млн евро и западное оружие в обмен на дроны.

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