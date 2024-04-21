В Воздушных силах назвали наиболее незащищенные от российских атак регионы

Украина надеется на помощь партнеров в вопросе обеспечения системами ПВО.

Наиболее незащищенные от атак врага прифронтовые регионы и области на границе с Россией.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единые новости"

"Больше всего страдают те, которые находятся в непосредственной близости с Россией и временно оккупированными территориями. Прежде всего – это Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская области", — сказал он.

Он подчеркнул, что российскому террору можно противостоять большему количеству средств ПВО.

"Мы очень надеемся на помощь, в том числе американских партнеров", — добавил Евлаш.

Ранее аналитики сообщили, что россияне могут усилить атаки по Украине в ближайшее время.

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