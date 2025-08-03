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В Воздушных силах новый командующий: что известно о генерале Кривоножке
Президент Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым главой Воздушных сил ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.
Об этом президент сообщил в своем Telegram.
"Самое главное - чтобы украинская боевая авиация и силы ПВО и дальше развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: Вооруженные Силы Украины, Генеральный штаб, Министерство обороны, команды партнеров и профессиональные эксперты, желающие Украине силы и победы", - отметил глава государства.
Что известно об Анатолии Кривоножке
С 2015 года Кривоножко возглавляет воздушное командование "Центр" Воздушных сил ВСУ. В 2006-2008 годах был командиром 114-й бригады тактической авиации.
Он имеет звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", а также награжден Орденом Богдана Хмельницкого II и III ступеней и Орденом Даниила Галицкого.
Сегодня Украина отмечает День Воздушных Сил.