В Воздушных силах новый командующий: что известно о генерале Кривоножке

Анатолий Кривоножко / © Википедия

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

Об этом президент сообщил в своем Telegram.

"Самое главное - чтобы украинская боевая авиация и силы ПВО и дальше развивались комплексно и в эффективном взаимодействии: Вооруженные Силы Украины, Генеральный штаб, Министерство обороны, команды партнеров и профессиональные эксперты, желающие Украине силы и победы", - отметил глава государства.

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Что известно об Анатолии Кривоножке

С 2015 года Кривоножко возглавляет воздушное командование "Центр" Воздушных сил ВСУ. В 2006-2008 годах был командиром 114-й бригады тактической авиации.

Он имеет звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", а также награжден Орденом Богдана Хмельницкого II и III ступеней и Орденом Даниила Галицкого.

Сегодня Украина отмечает День Воздушных Сил.