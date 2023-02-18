В Воздушных силах объяснили нетипичный ракетный удар окупантов: как это связано с годовщиной вторжения

Атака РФ с запуском всего четырех ракет может быть связана как с нехваткой оружия у государства-агрессора, так и с попыткой постоянно держать в напряжении украинские средства ПВО.

В субботу, 18 февраля, российские оккупанты совершили нетипичную атаку, запустив лишь 4 ракеты, две из которых были уничтожены средствами украинской противовоздушной обороны.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона предположил, что таким образом россияне решили держать украинцев в постоянном напряжении перед годовщиной полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля.

Он отметил, что российская армия несколько изменяет тактику нанесения ракетных ударов, запуская ракеты ночью, чего давно уже не наблюдалось, и совершая такие единичные удары.

По мнению спикера Воздушных сил, накануне 23 и 24 февраля россияне хотят держать украинцев в напряжении.

"Все сейчас говорят о приближающихся "сакральных датах" – 23 февраля и следующий день, годовщина вторжения на нашу землю", – сказал Игнат,

Кроме того, он предполагает, что "рваный ритм" нанесения ударов малым количеством ракет можно объяснить недостаточного количества оружия у государства-агрессорки.

"Могли бы больше – обязательно ударили бы сильнее и большим количеством ракет, это очевидно", — заметил Игнат.

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