В Воздушных силах объяснили, почему ПВО бессильна во время обстрелов россиян Харькова и Николаева

Прифронтовые города, в частности Харьков, Днепр, Николаев и Запорожье, страдают от ударов реактивной артиллерии российских оккупантов, против которой система противовоздушной обороны бессильна.

Зенитно-ракетные комплексы также не могут сбивать такие цели, поскольку "пакет" "Граду" (40 реактивных снарядов) вылетает в считанные минуты. Зенитная ракета предназначена для перехвата воздушных целей.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире одного из украинских телеканалов.

Он объяснил, что именно от обстрелов из реактивной и ствольной артиллерии страдают прифронтовые города, в частности Харьков и Николаев, Днепр и Запорожье. Оккупанты используют для атак реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".

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"Прифронтовые города (Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье) страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии. Через нее также включается сигнал воздушной тревоги, если есть сведения об обстреле с территории, подконтрольной российским войскам именно "Градами", "Смерчами", " Ураганами". Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению ПВО – бессильна", — сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат объяснил, что зенитно-ракетные комплексы также не могут сбивать такие цели, зенитная ракета предназначена для сбивания других воздушных целей. Он подчеркнул, что противника нужно решительнее громить там, откуда он наносит эти удары. Для этого, в частности, необходимо усиление вооружения от международных партнеров.

Напомним, Волкер заявил, что Россия использовала уже 50% своих ресурсов на войне.

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