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В Воздушных силах объяснили причины масштабной тревоги 13 марта

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2439
Время на прочтение
1 мин
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В Воздушных силах объяснили причины масштабной тревоги 13 марта

Фото: Associated Press

В Украине 13 марта второй раз за день объявлена воздушная тревога.

В понедельник, 13 марта, около 13:30, в большинстве областей Украины снова была объявлена воздушная тревога. Ее объявили из-за активности стратегической и тактической авиации врага.

Об этом рассказали в воздушных силах Украины.

Так, перед объявлением сигнала об опасности было зафиксировано:

  • взлет и посадку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс Саратовской области;
  • перелет четырех истребителей МиГ-31БМ (модификация, не являющаяся носителем аэробалистических ракет "Кинжал") в Курской области;
  • дальний бомбардировщик Ту-22м3 вылетел с аэродрома "Шайковка" в северном направлении;
  • активность вражеской тактической авиации в Брянской области и восточном направлении.

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Дата публикации
Просмотры
2439
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