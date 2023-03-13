В Воздушных силах объяснили причины масштабной тревоги 13 марта

В Украине 13 марта второй раз за день объявлена воздушная тревога.

В понедельник, 13 марта, около 13:30, в большинстве областей Украины снова была объявлена воздушная тревога. Ее объявили из-за активности стратегической и тактической авиации врага.

Об этом рассказали в воздушных силах Украины.

Так, перед объявлением сигнала об опасности было зафиксировано:

взлет и посадку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс Саратовской области;

перелет четырех истребителей МиГ-31БМ (модификация, не являющаяся носителем аэробалистических ракет "Кинжал") в Курской области;

дальний бомбардировщик Ту-22м3 вылетел с аэродрома "Шайковка" в северном направлении;

активность вражеской тактической авиации в Брянской области и восточном направлении.

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