В Воздушных Силах объяснили, влияет ли погода на ракетные обстрелы РФ

Россияне могут запускать ракеты по Украине, несмотря на непогоду. Туманная и облачная погода оказывает влияние только на слежку за последствиями ударов.

Об этом рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, в случае непогоды, как 16 декабря, россияне подняли самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, который обнаруживает цели и наводит на них огонь истребителей. Игнат говорит, что этот самолет может мониторить ситуацию за несколько сот километров до границы Украины.

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"Не стоит искать взаимосвязь погоды и запуска ракет. Она (погода) влияет разве что за слежкой за последствиями ударов. Вероятно, проводить спутниковую съемку во время неблагоприятных погодных условий может быть проблематично. Вчера с этой целью в небо был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. У него есть мощные радиолокационные средства, сканирующие всю территорию Украины. За несколько сотен километров до границы Украины он может видеть практически все, что происходит в нашем небе", — отметил Игнат.

Напомним, российские оккупанты за день до массированного обстрела, 16 декабря, совершили атаку беспилотниками иранского производства. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что это было сделано, чтобы выявить расположение украинской ПВО и скорректировать следующий удар. Уже в день самой атаки, 16 декабря, войска РФ применили все имеющееся вооружение.

Ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предупреждала, что привязываться к конкретным дням относительно возможной атаки не стоит, ведь следует понимать, что это возможно в любой момент.

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