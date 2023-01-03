В Воздушных силах объяснили, возможно ли сейчас создать в Украине "купол" из ПВО

В ближайшие годы Украина не создаст ни одного "купола" над всей территорией страны – это невозможно и физически, и финансово.

Об этом в эфире национального марафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"В ближайшие годы мы не создадим ни одного "купола" над всей территорией Украины. Это невозможно физически, потому что системы ПВО расставить по такой протяженности наших границ и перекрыть стратегически важные объекты внутри государства просто невозможно. Это действительно должно быть огромное количество техники, это чрезвычайно дорого, на это нужны большой финансовый и человеческий ресурс. Система ПВО и в других странах мира, в таких как США и другие, — это перекрытие определенных направлений, определенных объектов. Другую же часть противовоздушной обороны государства выполняют истребители — многоцелевые самолеты которые являются частью противовоздушной обороны. Самолеты, которые могут быстро взлететь с аэродромов, выдвинуться и прибыть в район, где нужно перехватить крылатую ракету, дрон или самолет, они действуют оперативно и максимально эффективно", — пояснил он.

Юрий Игнат также отметил, что для того чтобы все это происходило быстро и эффективно, нужны новые современные самолеты, которые имеют новейшие радары, новейшие ракеты, прицельно-навигационные комплексы.

"Ну то есть давайте говорить прямо, самолеты, которые мы хотим получить, самый первый кандидат — это F-16 определенной модификации, который мог бы выполнять задачи в воздухе, в частности, перекрытие воздушного пространства", — подчеркнул спикер Воздушных сил.

Напомним, силы ПВО Украины за первые двое суток 2023 года уничтожили 84 вражеских дрона – это 100% результат.

Военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что система противовоздушной обороны "Железный купол", которая защищает воздушное пространство Израиля, не так эффективна, как ПВО Украины сейчас, поскольку Израиль не атакуют высокоточными ракетами, а территория страны в десятки раз меньше по сравнению с Украиной.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в Украине вполне реально построить систему "Железный купол ", и эта система может быть очень эффективна в защите против вражеских ракет.

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