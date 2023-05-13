В Воздушных силах отреагировали на публикацию СNN о поединке "Кинжала" и Patriot

ПВО выпустила несколько ракет из Patriot под разными углами, чтобы перехватить российскую ракету.

Воздушные силы Украины впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" из ЗРК "Patriot", что является беспрецедентным результатом.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает это. 24 Канал.

CNN пишет, что Россия пыталась атаковать гиперзвуковой ракетой саму систему Patriot.

"Если он сбит высоко в небе над Киевщиной, не так просто узнать, куда он целил. Здесь разве данные разведки могут подтвердить, что враг имел целью поразить", — отметил спикер.

Игнатий добавил, что в случае если Patriot защитил сам себя, это тоже неплохой результат.

В преддверии прошлой недели Россия пыталась уничтожить переданную Украине американскую систему противовоздушной обороны Patriot с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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