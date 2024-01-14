В Воздушных силах отреагировали на заявление разведки Эстонии о ракетных ударах РФ по аэродромам Украины

На днях глава эстонской разведки Антс Кивисельг заявил, что Россия наносит удары по украинским аэродромам, потому что опасается поступления современных истребителей F-16 на вооружение Вооруженных сил Украины.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал заявление эстонской разведки.

"У нас так много сейчас информируют разные разведки, теперь уже и эстонская подключилась. Понятно, что Россия хочет как можно больше нанести нам вред. Связано ли это с F-16 – не знаю. Пожалуй, не в том дело. Каждая ракета нацелена непосредственно на цель, которую ей задали еще на старте – наземного, воздушного или морского базирования, или каждый дрон. Поражаются иногда некоторые объекты. К счастью, Противовоздушная оборона работает. Крайняя атака – восемь средств сбиты огневыми средствами Противовоздушной обороны. Остальные были или подавлены, но не долетели. Российские ракеты уже имеют худшее качество, возможно, санкции влияют", — пояснил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Польша поднимает самолеты из-за ракет из РФ! Игнат о защите соседей от российских целей

Напомним, Игнат сообщил, как соседи Украины готовятся защищаться от российских ракет и дронов.

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