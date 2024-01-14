В Воздушных силах отреагировали на заявление разведки Эстонии о ракетных ударах РФ по аэродромам Украины

Эстонская разведка назвала причину ракетных ударов оккупантов по аэродромам Украины.
На днях глава эстонской разведки Антс Кивисельг заявил, что Россия наносит удары по украинским аэродромам, потому что опасается поступления современных истребителей F-16 на вооружение Вооруженных сил Украины.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал заявление эстонской разведки.
"У нас так много сейчас информируют разные разведки, теперь уже и эстонская подключилась. Понятно, что Россия хочет как можно больше нанести нам вред. Связано ли это с F-16 – не знаю. Пожалуй, не в том дело. Каждая ракета нацелена непосредственно на цель, которую ей задали еще на старте – наземного, воздушного или морского базирования, или каждый дрон. Поражаются иногда некоторые объекты. К счастью, Противовоздушная оборона работает. Крайняя атака – восемь средств сбиты огневыми средствами Противовоздушной обороны. Остальные были или подавлены, но не долетели. Российские ракеты уже имеют худшее качество, возможно, санкции влияют", — пояснил он.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Польша поднимает самолеты из-за ракет из РФ! Игнат о защите соседей от российских целей
Напомним, Игнат сообщил, как соседи Украины готовятся защищаться от российских ракет и дронов.
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