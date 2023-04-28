В Воздушных силах ответили, использовали ли Patriot для отражения вражеской атаки

В ночь на 28 апреля российская армия атаковала двумя ракетами Умань в Черкасской области.
Украинские силы ПВО, во время массированной атаки 28 апреля, сбили 21 вражескую ракету.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.
В воздушных силах уже второй день в работе находится второй дивизион Patriot. Впрочем, Игнат говорит, что воздушные силы никогда не сообщают, какой тип систем используют и на каком направлении, поскольку этой информацией может воспользоваться враг.
Спикер Воздушных сил добавил, что для Patriot крылатая ракета не является тяжелой целью.
Также он сообщил, что враг запускал беспилотники оперативно-тактического уровня для воздушной разведки.
Напомним, в ночь на 28 апреля российская армия атаковала двумя ракетами Умань в Черкасской области. Произошло попадание в жилой дом. По состоянию на 10:05 погибли уже десять человек. Спасательные работы продолжаются.
Впоследствии жительница Умани рассказала, как ракета попала в ее дом ночью.
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