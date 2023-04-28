Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Воздушных силах ответили, использовали ли Patriot для отражения вражеской атаки

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
5548
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Воздушных силах ответили, использовали ли Patriot для отражения вражеской атаки

Фото с места ракетного удара по многоэтажкам в Умани 28 апреля / Фото: ТСН.ua

В ночь на 28 апреля российская армия атаковала двумя ракетами Умань в Черкасской области.

Украинские силы ПВО, во время массированной атаки 28 апреля, сбили 21 вражескую ракету.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

В воздушных силах уже второй день в работе находится второй дивизион Patriot. Впрочем, Игнат говорит, что воздушные силы никогда не сообщают, какой тип систем используют и на каком направлении, поскольку этой информацией может воспользоваться враг.

Спикер Воздушных сил добавил, что для Patriot крылатая ракета не является тяжелой целью.

Также он сообщил, что враг запускал беспилотники оперативно-тактического уровня для воздушной разведки.

Напомним, в ночь на 28 апреля российская армия атаковала двумя ракетами Умань в Черкасской области. Произошло попадание в жилой дом. По состоянию на 10:05 погибли уже десять человек. Спасательные работы продолжаются.

Впоследствии жительница Умани рассказала, как ракета попала в ее дом ночью.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
5548
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация