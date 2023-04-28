В Воздушных силах ответили, использовали ли Patriot для отражения вражеской атаки

В ночь на 28 апреля российская армия атаковала двумя ракетами Умань в Черкасской области.

Украинские силы ПВО, во время массированной атаки 28 апреля, сбили 21 вражескую ракету.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

В воздушных силах уже второй день в работе находится второй дивизион Patriot. Впрочем, Игнат говорит, что воздушные силы никогда не сообщают, какой тип систем используют и на каком направлении, поскольку этой информацией может воспользоваться враг.

Спикер Воздушных сил добавил, что для Patriot крылатая ракета не является тяжелой целью.

Также он сообщил, что враг запускал беспилотники оперативно-тактического уровня для воздушной разведки.

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Напомним, в ночь на 28 апреля российская армия атаковала двумя ракетами Умань в Черкасской области. Произошло попадание в жилой дом. По состоянию на 10:05 погибли уже десять человек. Спасательные работы продолжаются.

Впоследствии жительница Умани рассказала, как ракета попала в ее дом ночью.

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