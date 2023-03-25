Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Воздушных Силах ответили, могут ли иностранные пилоты присоединиться к ВСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1870
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Воздушных Силах ответили, могут ли иностранные пилоты присоединиться к ВСУ

Фото: Getty Images

Юрий Игнат объяснил, что для этого необходимо.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что иностранные пилоты боевых самолетов могут служить в Воздушных силах ВСУ, быть пилотами или работниками инженерно-авиационного состава. Для этого им нужно иметь военно-учетную специальность.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Игнат отметил, что для Украины привлечение иностранцев не является чем-то новым. В частности, он напомнил, что в ВСУ есть иностранные легионы, которые вовлечены в борьбу против российской агрессии.

"Так почему бы нет. Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ. И приобщаться к той или иной специальности", – отметил Игнат.

В то же время он сказал, что из-за того, что Украина эксплуатирует советскую технику, иностранцы не нужны, ведь хватает своих пилотов. Другое дело, если Украина получит западные самолеты, например, F-16.

Напомним, Вооруженные силы Словакии показали видео, на котором виден процесс передачи Украине истребителей Миг-29.

На днях Юрий Игнат опроверг информацию о том, что украинские пилоты осваивают французские истребители.

Спикер Воздушных сил также подчеркнул, что истребители F-16 могли бы эффективнее сбивать российские ракеты.

Читайте также:

Самолеты для Украины: Словакия передала четыре МиГ-29 для ВСУ

Самолеты для Украины: Словакия передала четыре МиГ-29 для ВСУ

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1870
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация