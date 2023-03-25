В Воздушных Силах ответили, могут ли иностранные пилоты присоединиться к ВСУ

Юрий Игнат объяснил, что для этого необходимо.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что иностранные пилоты боевых самолетов могут служить в Воздушных силах ВСУ, быть пилотами или работниками инженерно-авиационного состава. Для этого им нужно иметь военно-учетную специальность.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Игнат отметил, что для Украины привлечение иностранцев не является чем-то новым. В частности, он напомнил, что в ВСУ есть иностранные легионы, которые вовлечены в борьбу против российской агрессии.

"Так почему бы нет. Если есть военно-учетная специальность как пилот, инженерно-авиационный состав, то эти люди могут становиться на вполне законных основаниях военнослужащими ВСУ. Гражданин другого государства, но военнослужащий ВСУ. И приобщаться к той или иной специальности", – отметил Игнат.

В то же время он сказал, что из-за того, что Украина эксплуатирует советскую технику, иностранцы не нужны, ведь хватает своих пилотов. Другое дело, если Украина получит западные самолеты, например, F-16.

Напомним, Вооруженные силы Словакии показали видео, на котором виден процесс передачи Украине истребителей Миг-29.

На днях Юрий Игнат опроверг информацию о том, что украинские пилоты осваивают французские истребители.

Спикер Воздушных сил также подчеркнул, что истребители F-16 могли бы эффективнее сбивать российские ракеты.

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