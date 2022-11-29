В Воздушных силах ответили, смогут ли отбить атаку сразу нескольких сотен российских ракет

У Украины нет дополнительных средств, чтобы подтянуть резервы. И так работает все, что можно, сказал Игнат.

Воздушные силы ВСУ готовы отражать несколько сотен российских ракет, которые враг теоретически может одновременно запустить по Украине.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона 29 ноября.

"Воздушные силы готовы отражать (вероятные несколько сотен вражеских ракет – ред.). Понятно, что на результат будет влиять ряд постоянно обсуждаемых факторов. Так, это количество применения тех ракет. Знаем, что там где-то в Энгельсе добавилось самолетов, где-то добавилось кораблей, что может быть большее количество этих ракет", – сообщил Игнат.

"К сожалению, нет дополнительных средств, чтобы поднять, подтянуть резервы. У нас и так все работает, что можно, чтобы максимально эффективно работать. Воздушные силы готовы к отражению этого воздушного нападения. Надеемся, если оно таки произойдет, будем иметь не меньше процент (сбитых ракет – ред.), чем в прошлые разы", – добавил представитель Воздушных сил.

Напомним, во время крайней масштабной воздушной тревоги в Украине днем 29 ноября была реальная угроза вражеского ракетного удара наземным вооружением, сообщили в Воздушных силах.

Отметим, 27 ноября президент Владимир Зеленский предупредил, что российские оккупанты готовят новые ракетные удары по Украине. Так, Силы обороны и все государство готовятся, что неделя может быть такой же сложной, как и предыдущая.

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