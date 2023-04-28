В Воздушных силах ответили, восстановит ли Россия запас дальнобойных ракет

По словам Юрия Игната, россияне будут искать другие методы поражения.
Армии РФ вряд ли удастся восстановить количество дальнобойных ракет, которые она имела до полномасштабной войны.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что дальнобойные ракеты у россиян будут заканчиваться.
«Что касается именно дальнобойных крылатых ракет, то безусловно все их подсчитывают. Думают, что они могут заканчиваться. Ну, будет Россия производить их и дальше, но уже не такими темпами. Понятно, что эти ракеты, которые у них были, которыми они били по нам летом и осенью, они производились долгими годами и сейчас наверстают то количество вряд ли удастся России», — сказал он в эфире телемарафона.
Кроме того, по его словам, россияне будут искать другие методы поражения.
«Вот, собственно, управляемые авиабомбы один из таких вариантов, которые они применяют именно на замену ракетному вооружению. Ну и буду доставать старые проекты ракет», – отметил он.
Ранее в Воздушных силах ответили, использовали ли Patriot для отражения вражеской атаки.
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