В Воздушных силах озвучили главную цель вражеского удара 11 февраля

Эти атаки являются частью усилий агрессора, направленных на дестабилизацию энергетической сферы.

Основной целью атаки врага этой ночью по Украине стали газодобывающие объекты, расположенные в Полтавской области. Россияне пытались наносить удар по важной инфраструктуре.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

Игнат отметил, что Россия неоднократно наносит удары по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, в частности, ранее под обстрелы попадали газодобывающие объекты во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Отражение такой атаки осложняется тем, что враг наносит комбинированный удар, используя различные средства воздушного нападения: крылатые, авиационные и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.

Он сообщил, что в результате противовоздушного боя были сбиты некоторые цели, а также осуществлено подавление ракет средствами РЭБ, но, к сожалению, имели место и попадание.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате кибератаки на теплосети Полтава осталась без тепла.

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